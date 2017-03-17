百年烈震紀念碑 藏身嘉義公園內

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台灣位處地震帶上，111年前嘉義發生大地震，造成1247人死亡，當地有醫生為此鐫刻「丙午烈震紀念碑」，如今還安置在嘉義公園內。中央社記者江俊亮攝 106年3月17日

台灣位處地震帶上，111年前嘉義發生大地震，造成1247人死亡，當地有醫生為此鐫刻「丙午烈震紀念碑」，如今還安置在嘉義公園內。中央社記者江俊亮攝 106年3月17日

台灣位處地震帶上，111年前嘉義發生大地震，造成1247人死亡，當地有醫生為此鐫刻「丙午烈震紀念碑」，如今還安置在嘉義公園內。

這座有百餘年歷史的地震紀念碑，是由嘉義名醫莊伯容鐫刻，由於嘉義公園歷經滄桑變化，石碑一度覆滅，直到西元2000年才由玉山文化協會發現，最後由市府重新整修豎立在公園內。

根據碑文記載，日本明治39年（清光緒32年，西元1906年）3月17日清晨6時12分，嘉義發生大地震，由於當年歲次丙午，因此被稱作「丙午烈震」。

這場強震共造成1247人死亡、2399人受傷，「家屋倒壞」1萬1992棟。根據當時的日本地震學者大森房吉研究，這場烈震的震央在梅山與民雄之間，震源深度約6公里。

烈震發生後，嘉義名醫莊伯容對於眾多生靈罹難，深感傷痛，於是向日本政府申請立碑紀念，鐫刻成「丙午烈震紀念碑」，成為台灣第1座為紀念地震死傷所立的石碑。

根據莊伯容所撰的碑文記載，丙午烈震地動時間長達4分多鐘，人畜傷亡慘重，事後大小餘震不斷，因此他形容為「民不安堵」、「實為開台未曾有」、「悲酸悽愴，非筆舌所能罄」。

烈震發生後，嘉義廳長岡田信興向日本殖民政府求援，日方立刻從台北派醫護人員南下救災，不僅撥下龐大的賑災款，更有「江湖樂善諸君子」義捐累萬（圓）。

這塊「丙午烈震紀念碑」，清楚記錄百餘年前的地震浩劫，也因為它具歷史性、稀有性，加上文詞優美，深具文化價值，因此被嘉義市政府登錄為「一般古物」。1060317

(中央社)