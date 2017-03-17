鬧鬼瑪莉皇后號 擬80億元翻修引爭議

已經除役且長期停靠加州長堤的豪華郵輪瑪莉皇后號，因頻傳鬧鬼吸引不少觀光客上門一探究竟，最近長堤市府計劃斥資約新台幣80餘億元重新翻修，但被質疑錢沒花在刀口上。

瑪莉皇后號（RMS Queen Mary）是1936年至1967年間，穿梭於大西洋的豪華郵輪，第二次世界大戰時曾被徵召並改裝為運輸艦，估計二戰期間承載部隊人數超過80萬人，更曾創下單趟載運1萬6000人的世界紀錄。

瑪莉皇后號曾穿梭戰火之間，經歷死傷遭遇，有回與另一艘船攔腰相撞，超過200人命喪船首，此後這艘豪華郵輪時有鬧鬼傳聞，後來營運業者也順勢推鬧鬼觀光，還真吸引不少好奇者搶看鬼。

因航空業發展，海運的榮景不再，1967年瑪利皇后號除役，1971年永久停靠在加州洛杉磯郡長堤市（LongBeach）港灣，倖免於被廢鐵市場拆解的命運，改為結合旅館與餐廳等休憩設施，對外營業。

不過約半世紀沒有翻修，瑪利皇后號的重要結構如龍骨等鏽蝕大半，若再不動工補強，崩壞與進水將是它可預見的宿命，於是經過審慎評估，長堤市府擬斥資約2億8900萬美元，要把瑪利皇后號改頭換面。

但這計畫並非人人領情，不少觀光業者說，乾脆把它拖走，原址改建度假村更有經濟效益，也有人說，還不如投資於市區內的多功能用途會展中心。更有人說，少了瑪利皇后號造訪長堤的觀光客也不會減少。

但有長堤市議員主張，城市不能沒有象徵性的地標，這是長堤必須具備的宏觀視野，瑪利皇后號的存在，絕對是長堤的資產而非負債。1060317

(中央社)