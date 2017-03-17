美財長：華府無意發動貿易戰

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在梅努欽（Steven Mnuchin）首度以美國財政部長的身分出席20國集團（G20）會議前夕，他今天堅稱美國無意與其他經濟大國展開「貿易戰」。

法新社報導，梅努欽表示，總統川普政府會密切關注主要的國際貨幣水準，但也會追求「對美國和世界其他各國有利的經濟成長」的政策。

他與德國財政部長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble）結束談話後表示：「我們無意發動貿易戰」。

涵蓋全球20大已開發和開發中經濟體的G20財長和央行首長會議，明天將在德國西部小鎮巴登巴登（Baden-Baden）登場。

梅努欽說：「我們的願望是，當貿易關係出現不平衡時，必須著手加以處理。」

蕭伯樂說這場在柏林舉行的會談「很友善且具建設性」，並稱這是G20會議之前一個「好的開始」。

他承認德國和美國並不是在所有議題上都達到共識。

他說：「我們不可能在巴登巴登解決所有的問題，但我們有明確的共同立場，就是我們想要一起解決所有問題。」（譯者：中央社陳昱婷）1060317

(中央社)