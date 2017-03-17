談小英新南向 馬：東南亞不可能取代大陸
蔡政府力推新南向政策，不過隨著兩岸關係緊縮，經貿交流受一定衝擊，東南亞國家能彌補這巨大損失嗎？談蔡英文新南向政策，馬英九表示，對於台灣發展與東南亞關係，始終抱持支持態度，但若想以東南亞國家取代大陸，這是不可能的。
前總統馬英九昨（16）日應邀赴淡大驚聲國際會議廳，演講「台灣在變動中國際社會的角色」，並接受學生提問。談及兩岸關係時，馬英九說，兩岸統一要台灣人民同意，民主社會要透過交流達成共識，統一應是循序漸進、合法產生的結果。
至於學生提問，如何解決現下兩岸僵局？馬英九指出，關鍵還是在雙方對「九二共識」的認知，若始終無進展，未來可能繼續惡化。而馬英九是否支持新南向政策？馬英九說，樂見台灣發展、加強與東南亞關係，自己任內也有朝這個方向前進，不過即便如此，別期待以東南亞國家，取代與大陸的關係。
(中時電子報)
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