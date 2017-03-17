直播》行政院院長林全施政總質詢

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我要評比

行政院院長林全施政總質詢│20170317中視新聞LIVE直播

一、17日上午9時至10時進行國是論壇。

二、對行政院院長提出施政方針及施政報告繼續質詢

三、21日下午1時50分至2時30分處理臨時提案。

(中時電子報)