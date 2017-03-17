太狂！梁朝偉終於登真人秀《東成西就》

梁朝偉傳出將會加盟真人秀！（圖／達志影像、取自微博）

影帝梁朝偉向來都只在電影中出現，他私下低調，偶爾才陪老婆劉嘉玲一同出席公開場合。但現在卻傳出他將和張震一同加盟浙江衛視新綜藝真人秀《東成西就拜師記》，讓粉絲興奮不已！

近來大陸媒體爆料浙江衛視的新綜藝節目《東成西就》正在籌備中，且梁朝偉、張震都會加盟，而這也是兩人入行多年來首次的真人秀。除此之外，包含趙麗穎、楊洋也會是邀請嘉賓，就連楊冪、鍾漢良、劉亦菲也都在擬邀名單上，陣容相當堅強。

而梁朝偉這真人秀冠名費更傳出已經高達1.5億人民幣(約6億台幣)，據悉播出時間將會在第三季的每周日播出。至於另一位男神吳彥祖，也會加盟另一檔真人秀《漂亮的房子》，讓粉絲開心不已，直呼「男神歸位」！

(中時電子報)