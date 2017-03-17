太狂！梁朝偉終於登真人秀《東成西就》
影帝梁朝偉向來都只在電影中出現，他私下低調，偶爾才陪老婆劉嘉玲一同出席公開場合。但現在卻傳出他將和張震一同加盟浙江衛視新綜藝真人秀《東成西就拜師記》，讓粉絲興奮不已！
近來大陸媒體爆料浙江衛視的新綜藝節目《東成西就》正在籌備中，且梁朝偉、張震都會加盟，而這也是兩人入行多年來首次的真人秀。除此之外，包含趙麗穎、楊洋也會是邀請嘉賓，就連楊冪、鍾漢良、劉亦菲也都在擬邀名單上，陣容相當堅強。
而梁朝偉這真人秀冠名費更傳出已經高達1.5億人民幣(約6億台幣)，據悉播出時間將會在第三季的每周日播出。至於另一位男神吳彥祖，也會加盟另一檔真人秀《漂亮的房子》，讓粉絲開心不已，直呼「男神歸位」！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。