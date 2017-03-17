張亞中：李登輝一生都在欺騙背叛自己
高齡94 歲的前總統李登輝，雖然卸下總統職務已17年，但對台灣政治依舊具有影響力。台大政治學系教授張亞中表示，李登輝想「脫中入日」，因個人私心將中華民國推進災難，斷了台灣的慧命。
孫文學校《孫文要聽》系列論壇，16日晚間舉行《國民黨領導人歷史評價（三）：李登輝》講座。港媒中評社報導，孫文學校總校長、台大政治學系教授張亞中表示，李登輝一生都在欺騙背叛自己，類似釣魚台屬於日本等言論，他這麼聰明的人，其實知道台獨不會成功，所以他是在追求日本教科書怎麼去定位他。
張亞中批評，李追求自己的歷史定位，卻給台灣帶來太多災難，遺憾的是，國民黨這幾年來在歷史課綱上、文化上無法反轉。
國民黨國家發展研究院院長林忠山則表示，李登輝收割兩蔣時代奠定下來的基礎，卻鬥垮國民黨；接著進行「去中求台獨」，發表日本祖國論、媚日化。李做的這些事情，讓台灣經濟發展開始停滯，接著陳水扁上任後，台灣經濟開始倒退，目前台灣是無望，但國民黨內很多人只和稀泥，只論人情不論是非，讓錯誤一再發生，這是目前最遺憾的事。
(中時電子報)
文章來源：中評社
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