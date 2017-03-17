嘉市警：未播放習近平肅貪談話

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嘉義市政府警察局第二分局傳出去年12月聯合勤教時，疑播放中國大陸主席習近平肅貪談話影片，但市警局今天表示，檢視當時播放影片內容，無習近平談話畫面。

市警局表示，日前接獲投訴，第二分局去年12月22日下午聯合勤教時，疑播放習近平肅貪談話影片。

市警局說，經檢視勤教會議資料，播放政風影片宣導部分，有3段案例宣導影片，每段內容約5到6分鐘，均為第二分局政風業務承辦人自網路擷取「永遠在路上」大陸貪瀆被捕官員懺悔說法。

每段影片播放約1到2分鐘後，第二分局分局長方世君隨即口頭補充提示，政風宣導時間約使用10分鐘。

市警局說，第二分局基於年關將屆，實施年節防貪宣導，於網路擷取大陸貪瀆被捕官員懺悔說法影片，利用聯合勤教機會播放，做為年節防貪宣導，內容無習近平談話畫面，而方世君也僅口頭補充提示，要求以案例中人員為戒，無任何教育警員效忠中國大陸說詞。1060317

(中央社)