嘉市警：未播放習近平肅貪談話
嘉義市政府警察局第二分局傳出去年12月聯合勤教時，疑播放中國大陸主席習近平肅貪談話影片，但市警局今天表示，檢視當時播放影片內容，無習近平談話畫面。
市警局表示，日前接獲投訴，第二分局去年12月22日下午聯合勤教時，疑播放習近平肅貪談話影片。
市警局說，經檢視勤教會議資料，播放政風影片宣導部分，有3段案例宣導影片，每段內容約5到6分鐘，均為第二分局政風業務承辦人自網路擷取「永遠在路上」大陸貪瀆被捕官員懺悔說法。
每段影片播放約1到2分鐘後，第二分局分局長方世君隨即口頭補充提示，政風宣導時間約使用10分鐘。
市警局說，第二分局基於年關將屆，實施年節防貪宣導，於網路擷取大陸貪瀆被捕官員懺悔說法影片，利用聯合勤教機會播放，做為年節防貪宣導，內容無習近平談話畫面，而方世君也僅口頭補充提示，要求以案例中人員為戒，無任何教育警員效忠中國大陸說詞。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。