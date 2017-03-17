在家簡單炒 百菇鄉村義大利麵上桌

我要評比

吃膩了傳統的義大利麵，聚朋源主廚張世朋摒棄傳統的紅、白醬，用乾辣椒加上義大利香草，搭配本土九層塔，在家裡就能炒出餐廳水準的「百菇鄉村義大利麵」。圖為各種備料。中央社 106年3月17日

吃膩了傳統的義大利麵，聚朋源主廚張世朋（圖）摒棄傳統的紅、白醬，用乾辣椒加上義大利香草，搭配本土九層塔，在家裡就能炒出餐廳水準的「百菇鄉村義大利麵」。中央社 106年3月17日

吃膩傳統義大利麵，聚朋源主廚張世朋摒棄傳統紅、白醬，用乾辣椒加上義大利香草，搭配本土九層塔，在家裡就能變出餐廳水準「百菇鄉村義大利麵」。

百菇鄉村義大利麵食材包括：1.義大利麵，2.蘑菇，3.雞腿肉，4.九層塔，5.乾辣椒，6.洋蔥。

調味料方面，需義大利綜合香料、鹽巴。

簡單做法如下：

1. 滾水中加鹽巴，義大利麵放入滾水鍋中煮7分鐘沖涼備用。

2. 綜合菇切片、洋蔥切絲。

3. 熱鍋後放入奶油，菇類煸出香味後，加入洋蔥絲炒軟，加入鹽巴、九層塔、義大利綜合香料，水適量加入，收乾即可。

張世朋說，外面賣的義大利麵醬料參差不齊，備齊簡單材料與適度調味料，其實義大利麵可在家簡單料理，不用過多調味料，就能做出餐廳水準。1060317

(中央社)