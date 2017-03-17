吳德榮：溫升雨緩 好天氣到18日傍晚

氣象專家吳德榮表示，今晨大陸冷氣團減弱，上午殘餘雲系將持續消散並東移，天氣將好轉，不過這樣的天氣狀態僅維持至明天傍晚。明晚至19日華南又有雲系東移，又將變天。

吳德榮今天在氣象應用推廣中心「洩天機教室」表示，今晨大陸冷氣團減弱，北台灣最低氣溫已略回升至攝氏15、16度左右，仍有一些殘除雲層，給北台灣及東半部，帶來局部性降雨。上午殘餘雲系將持續消散並東移，天氣將好轉，氣溫逐漸回升，北部轉為陰時多雲，中南部多雲時晴，僅東半部仍有零星降雨的機率。

不過這樣的天氣狀態僅維持至明天傍晚。吳德榮表示，明天北部雲稍多、偶有陽光，中南部多雲時晴，東半部有局部短暫降雨機率，氣溫再回升。明晚至19日華南又有雲系東移，北部天氣轉變、東半部有局部短暫雨，中部也有一些局部降雨的機率。北台灣因雲多有雨而稍轉涼，並無冷空氣南下。

吳德榮指出，下週一天氣緩和，氣溫升，東半部仍局部短暫雨。下週二東北風南下，這波有冷空氣，氣溫明顯下降，北部又轉有雨、東半部有局部雨。1060317

(中央社)