五星飯店插旗美食街 麗緻天香樓mini統一時代開賣

亞都麗緻飯店館內杭州菜餐廳「天香樓」的招牌菜東坡肉，如今在「天香樓mini」也嘗得到了。（圖／麗緻餐旅）

麗緻餐旅集團旗下天香樓mini進駐統一時代，成為集團經營美食街餐飲首例。（圖／麗緻餐旅）

除東坡肉，天香樓mini菜單亦供應知名的杭州獅子頭。（圖／麗緻餐旅）

為大營動能並開拓年輕客源，全台有多連家連鎖飯店的麗緻餐旅集團， 旗下亞緻餐飲持續發展館外餐飲品牌，除創「天香樓mini」餐飲品牌，並延續「簡捷食尚」精神，打破飯店品牌傳統的百貨店中店型態，首度駐百貨公司美食街，於統一時代百貨B2美食生活館，打造結合人氣杭州料理天香樓mini，以及澳洲第一天然果昔Boost Juice Bars的複合品牌櫃位，創五星飯店餐飲進駐百貨美食街先例。

統一時代百貨B2的天香樓mini，提供包括杭式東坡肉滑蛋飯／麵、功夫慢煨獅子頭飯／麵、開陽香蔥雞腿煨麵及雪菜時筍鮮肉麵6款獨家口味的飯、麵餐點，單點價格自169元起，價位堪稱親民，故試賣期間吸引不少食客消費。麗緻餐飲預估，新店每月可望吸引5000人至7000人次來客。

麗緻餐旅集團旗下天香樓mini進駐統一時代，成為集團經營美食街餐飲首例

(工商)