與劉嘉玲屢傳不合再度同台 關之琳這樣說.....

關之琳與劉嘉玲屢傳不和傳聞。(圖/本報系資料照)

港星關之琳與前男友陳泰銘二年前離婚，事後傳出前夫與劉嘉玲相約爬山，讓她極度不滿，昨天出席活動時兩人再度碰頭，被問及是否尷尬? 關之琳則是大器回應「早就放下了」。

關之琳與劉嘉玲姊妹情誼超過20年，但卻因劉嘉玲與前夫爬山惹得她不甚愉快，還公開表示「他們不是小孩，已經是成年人，他們沒有想過其他人的感受」，姐妹情備受考驗，不過事隔多時，關之琳再被問及心結是否解開?她則表示「事情都淡化了，兩年我都放下」，至於是否會合照?她則表示「慢慢來吧，不用刻意」。

對此劉嘉玲則表示，本來就沒有嫌隙，同場合碰到自然不會尷尬，至於屢被傳不合傳聞，她也表示在娛樂圈打滾30多年，這種不實消息早已聽多了，另外對於外傳張曼玉分手後再加鬱鬱寡歡，被問到是否有給予安慰?劉嘉玲則冷冷表示「没有那麼熟」。

(中時電子報)