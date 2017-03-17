清華18日就博會 有台積電4千職缺
新竹市校園就業博覽會明天在國立清華大學登場，各領域共154家廠商將到徵才，計超過1萬5000個工作機會，其中台灣積體電路製造股份有限公司甚至釋出近4000職缺。
清華「勇往職前」校園徵才博覽會明天上午10時登場，沿著清華成功湖畔美景周邊道路設企業攤位，包括科技業、金融業、生醫科技、媒體業、食品業、航空業、服務業及人力銀行等各不同領域頂尖大廠。
清華表示，參與科技大廠中，以台積電釋出近4000職缺最吸睛，而聯華電子股份有限公司因應南部科學工業園區12吋先進製程廠區擴建，一口氣將招募超過1000名工程與研發人才。
另外，還有中華電信股份有限公司、鴻海科技集團、友達光電股份有限公司與台灣美光記憶體股份有限公司也釋出近千職缺，海外企業日本大廠如樂天等都到校園延攬優秀人才，也有新加坡及香港公司參加。1060317
(中央社)
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