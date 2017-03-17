驚!法務部：家暴案去年6800多案 近10年新高
依據法務部統計，近10年全國各地檢署共偵辦家庭暴力案件4萬8277案，被告6萬6866人，其中去年家暴案為6808案，為近10年新高。統計顯示，家暴案件呈逐年上升趨勢。
法務部表示，我國自1998年6月起實施「家庭暴力防治法」，積極推展家暴防治工作，法務部統計，近10年來，家暴案件呈上升趨勢。
法務部統計，近10年來，各地檢署偵辦家暴案件呈上升趨勢，自2007年至2016年共有4萬8277案，其中2007年僅3149件，但2016年暴增至6808件，為近10年新高。
其中，犯家庭暴力罪者3萬2226件，違反保護令罪者1萬6051件，近10年家暴案被告有6萬6866人，男性是女性6倍，檢察官起訴3萬3198人，比率為4 9.6%，不起訴處分者2萬8191人，不起訴理由以撤回告訴為最大宗，多數是因受害人基於親情原諒被告或達成和解撤回告訴。
近10年家暴案件之加害人與被害人關係，以配偶占40.7%最多，去年家暴法修正新增「現有或曾有親密關係之未同居伴侶」，截至去年底計有147人。
判決有罪者，以判處拘役占63.6%最多，其次是6月以下徒刑占27.8%。其中有犯罪前科者占六成一，罪名以違反家暴法最多，占42.7%，其次是傷害罪占21.1%。
法務部表示，家暴防治業務需要政府制訂防治政策搭配相關安全配套措施，並與警政、醫療、教育、民政、就業輔導等單位的結合，加強宣導，提供被害人心靈輔導、經濟扶助、就業轉介、法律諮詢等各項服務，才能架構起堅固的家暴防護網，被害人遭受家庭暴力時，亦應勇敢向外求援及聲請保護令，發揮整體預防效果。
(中時)
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