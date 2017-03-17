鐵達尼號殘骸將在20年內徹底消失 兇手是它

鐵達尼號恐在20年內徹底消失，兇手就是鐵達尼鹽單胞菌。(取自網路)

日前有英國公司宣布，要在2018年組為期8天的鐵達尼號殘骸的探索旅遊團，能了解專家的海底研究工作外，還能在潛水人員和深潛專家陪同下，靠近鐵達尼號的甲板。但活動還沒開跑，現傳出，鐵達尼號恐在20年內徹底消失，兇手就是鐵達尼鹽單胞菌(學名：Halomonas titanicae)。

英國《每日電訊報》報導，英國公司Blue Marble Private推出的這8天探索鐵達尼號殘骸旅遊行程，起點是加拿大紐芬蘭省聖約翰市，旅遊團從那裡搭乘直升機至大西洋北部的鐵達尼號殘骸研究船，每團不超過9人。

除了能了解專家的海底研究工作，還能在潛水人員和深潛專家陪同下，潛入海底靠近鐵達尼號的甲板。旅遊費用每人10.5萬美元(約新台幣320萬元)，儘管要價高昂，但業者相信需求會很大。

鐵達尼號最初被發現時，位於水面3800米之下，保存完好，在缺少陽光照射和巨大的水壓，導致那裡不適合大多數生命生存，也減緩受腐蝕的速度。《BBC》報導，受到以咀嚼金屬為生的細菌侵蝕侵蝕分解，再過20年，鐵達尼號可能完全消失。

而這兇手是鐵達尼鹽單胞菌(學名：Halomonas titanicae)，1991年加拿大科學家收集懸掛在沉船上的冰柱狀銹衣樣本，發現它們似乎屬於生命體。2010年，由科學家亨利埃塔·曼恩（Henrietta Mann）領導的另一個團隊，終於確認這生命體到底是什麼，並以鐵達尼號為其命名，取名Halomonas titanicae，它可以根據環境進化，以應對不同的問題。

但也有科學家發現，造船所用的材料是決定依附沉船上微生物種類的決定因素。木船上主要是以木材為生的細菌，鐵船上則以喜食鐵的細菌為主。儘管這些細菌以沉船為食，但它們實際上卻在保護沉船腐爛。

(中時電子報)