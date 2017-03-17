台灣最佳法式料理　法國外交部推薦這12家

我要評比

香草花、杏仁與野薑花乳沫Orchid。巴黎廳1930味覺•法國 Good France晚宴菜色之一。巴黎廳1930是台灣唯一已三度獲選味覺•法國 Good France的頂級法式餐廳。（台北亞都麗緻飯店提供）

法式料理這些年不只世界各地流行，在台灣也如雨後春筍蓬勃發展。法式料理擺盤優美創意無限，一整套吃下來很浪漫，很適合約會宴客，但價格不低，如何找到一家真正值得的法式料理？法國外交部推薦台灣這12家夠水平。

為了推展法式料理，法國外交部於3年前開始串聯世界各地外使館與旅遊發展署等單位，於每年3月舉辦「味覺•法國 Good France」，並邀請名廚亞蘭‧杜卡斯(Alain Ducasse)組成國際評審團，再請分布於世界各地的2000位法式料理主廚提出晚宴菜單，經過評審團審核認證後，於3月21日這天一起上菜。

能被選上，就代表具有一定實力與國際水平。今年台灣共有12家入選，區分成頂級餐廳Fine Dining、現代餐飲Modern Cuisine，以及法式小酒館Bistrot三種類型，其中頂級餐廳一人至少3、5千元，現代餐飲與小酒館1、2千或2、3千元就可以很盡興。入圍名單如下：

頂級餐廳Fine Dining：台北亞都麗緻飯店巴黎廳1930、台北大安區的Orchid Restaurant蘭、台北貴婦百貨裡的侯布雄法式餐廳、高雄簡天才的Thomas Chien法式餐廳。

現代餐飲Modern Cuisine：台北101大樓的STAY、台北民生社區L先生義法餐廳Monsieur L Restaurant、台北大安區La Cocotte by Fabien Vergé，以及台北Ephernité 法緹法式料理。

法式小酒館Bistrot：台北大安區的Origines、新北市RéeL法式餐酒館、台中Gulus house咕嚕好吃法式風味廚坊，以及台南的A table法國小酒館。

筆記起來，下次約會鎖定這幾家，或許女友就能追到手。完整名單與3月21日的菜色介紹可參見活動官網。

(中時)