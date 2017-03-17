義助失業男 淡水暖警：只想幫助別人

淡水警分局警員賴欽文日前主動關心受傷失業男，帶到附近餐廳吃飯。暖警舉動感動近萬名網友。賴欽文今天說，當下只想要幫助別人，沒有想太多，會繼續當一名樂於助人的警察。

73年次的賴欽文前年報考警界104年度特考班，今年1月10日才剛畢業，雖然投入警界才短短2個多月，他已破獲數起案件，包含公車竊盜案，替被害人要回3萬多現金、盜刷信用卡案等，表現非常優異。

賴欽文15日下午3時許在中正路淡水老街取締違停車輛時，發現一名男子神情落寞坐在超商前的階梯。賴欽文見狀上前關心詢問，發現該名35歲的朱姓男子因右腳受傷無法工作，生活陷入困難，已經很久沒有吃飯。

賴欽文聽聞立即帶他到附近的餐廳吃飯，並將自己身上僅有的新台幣400元給他，並交代朱男要好好治療腳傷。

員警溫暖舉動讓朱男感動到淚流不止，也感動到一旁用餐的民眾，將暖警的善舉張貼在臉書「細說淡水」，獲得上萬人按讚，紛紛直呼文章有洋蔥，好感人。

賴欽文表示，當時看到朱男坐在馬路階梯上且右腳有明顯的燒燙傷痕跡，上前詢問關心，得知他1個多月前從樹林來到淡水打零工，最近因腳傷無法工作，又沒有親友協助，才會在坐在街頭徬徨無助。

賴欽文說，想起自己從警之前的生活也苦過，可以體會到朱男的無助，因此帶他去旁邊的中山五十六餐廳吃飯，擔心吃不飽還跟他說吃多少都沒關係，並向店家表示要幫他結帳。

中山五十六餐廳的呂姓店長表示，員警短短兩分鐘內不斷向朱男加油打氣，強調人都有困難的時候，別放棄希望，也勉勵他要努力工作，勇敢面對生活，重新站起來。甚至大方留下自己的名子，如有困難可以去派出所找他。

店長對暖警的善心義舉大為感動，自願表示免費幫助朱男，讓朱男邊吃邊頻頻拭淚，深深感受到社會的溫暖。

賴欽文謙虛表示，當下只想要幫助別人，沒有想太多，也感謝社會大眾的讚賞，會繼續當一名樂於助人的警察。1060317

(中央社)