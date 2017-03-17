美議員揭露 前國安顧問收錢替俄辦事
據今天公布的資料，俄羅斯及與俄國有連結的實體，付給前美國國家安全顧問佛林5萬5500美元，讓佛林為他們辦事，當中包括佛林出席一場與俄國總統蒲亭同台的慶典。
法新社報導，曾任美國國防情報局長的退役將領佛林（Mike Flynn），單是參加2015年12月由「今日俄羅斯」（RT）舉辦的慶典，就拿了3.3萬美元。「今日俄羅斯」國際電視台現被美國指為是俄國情報機構的一個重要分支。
佛林該次莫斯科之行，在慶典時與蒲亭（VladimirPutin）同坐中央的主桌廣為人知，但他收錢的額度，則是由民主黨國會議員康明茲（Elijah Cummings）首次以資料揭露。康明茲呼籲調查佛林，是否違反國防部安全規定收款，並追查他收受其他俄國實體單位的錢。
佛林在和俄國大使去年底通話一事上說謊，事端浮現後於今年2月13日被迫辭去國家安全顧問一職。
康明茲是眾議院政府改革暨監督委員會資深民主黨議員，他在一封給美國總統川普、國防部長馬蒂斯（James Mattis）及聯邦調查局長柯米（James Comey）的信裡提到，佛林還從一家俄國特許的航空公司收受1萬1250美元，另從總部設於俄國的資安公司卡巴斯基（Kaspersky）收取1萬1250美元。
他還指出，佛林在最近幾週的正式報告裡，只有說去年底以53萬美元的價碼，受雇為土耳其遊說。
康明茲說：「總統選一個向攻擊我國民主的全球敵手收取數萬美元、已違反憲法的人來當國家安全顧問，我想不起來美國歷史上曾經有過。」他表示，佛林身為退役將領，已違反不准接受敵國政府報酬的政府規定，要求國防部採取行動，查扣佛林從相關交易裡拿到的不法利益。（譯者：中央社陳亦偉）1060317
(中央社)
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