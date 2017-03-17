巴西黃熱病爆發 逾400例130人死
巴西衛生部表示，黃熱病爆發幾年來最大流行，已經發現超過424感染病例，其中造成137人死亡。
美聯社報導，南半球炎夏雨季經常爆發流行的黃熱病，目前有900病例正在接受調查，絕大多數確診的病例都在巴西東南部米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)。
巴西一直是黃熱病的高風險地區，多數當地人都會接種疫苗，但是這次大爆發，黃熱病蔓延到過去不是高風險的地區，因此巴西加緊向這些地區輸送疫苗。
黃熱病是一種藉由蚊子傳染病毒的疾病，症狀會引起身體發熱、疼痛、嘔吐，引起黃疸，因此稱為黃熱病。
黃熱病源於非洲，17世紀時歐美非三洲都曾爆發大流行，被視為危險疾病。雖然亞洲國家沒有出現黃熱病，但有些國家會要求前往巴西旅遊的國民，在入境前需接種黃熱病疫苗。
(中時電子報)
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