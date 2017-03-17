NBA》洛夫提前復出 騎士三巨頭到齊退爵士

騎士前鋒洛夫(左)與爵士中鋒戈貝爾爭搶籃板球。(美聯社)

原本預估要到周日才上場的「愛神」洛夫，17日提前在騎士與爵士宣告傷癒復出，儘管他因上場時間受限，只打20分鐘，仍有10分、9籃板，騎士也靠「三巨頭」重新到齊，終場91比83力退爵士，目前45勝22敗續居東區老大。

洛夫是在2月中旬進行左膝修復手術，當時預估需要6周時間恢復，結果他只用快5周就提前回到場上，不過目前仍有上場時間限制，大約只能先打20分鐘左右，且在背靠背比賽當中，只會出賽1場，畢竟還有更重要的季後賽要打。

有了洛夫傷癒歸隊激勵，「小皇帝」詹姆斯替騎士貢獻全場最高33分，另有10籃板、6助攻，厄文也有21分、4助攻與4籃板，騎士三巨頭威力重新展現，就連也才傷癒復出的射手J.R.史密斯，都有12分、6籃板演出。

只是洛夫的復出，可能無法讓騎士高興太久，因為厄文也在這場比賽中，不小心弄傷左膝，只能提前退場接受治療，先發後衛尚波特也因左肩舊傷復發提前退場，騎士傷兵窘境暫時繼續無解。

(中時電子報)