林口區農會傳賄選 前理事長30萬交保

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林口區農會傳出賄選，昨（16）新北地檢指揮偵辦，持搜索票搜索林口區農會、會員代表住處等共17處，傳喚犯罪嫌疑人共70人。

案經檢察官訊問後，其中前林口區農會理事長莊錫根及莊妻各交保新臺幣30萬元、50萬元，其餘涉及會員代表選舉行賄之人分別交保3萬元至10萬元。

(中時)