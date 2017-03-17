台灣競爭力慘輸陸 高大校長揭關鍵敗筆：小確幸
比起大多數求學態度積極的陸生，台灣學生教育環境安逸、求知慾不高，致使競爭力遠落於人後，高雄大學校長王學亮接受訪問時建議，台灣學生可去大陸沿海一線城市，透過交流、互相學習打開眼界，反思自身不足原因，並說台灣競爭力低落的關鍵，便是在「小確幸」。
高雄大學校長王學亮接受《中評社》採訪時說，大陸機會多、競爭也多，台灣沒有競爭就沒有機會，需多一點刺激改善現狀，多讓學生赴陸交流打開眼界，比老師說破嘴還有用不少，學生在大陸高校看到的成長、進步，都會成為日後反思的力量。
兩岸大學學風差異極大，中原大學企管系大四洪姓陸生先前向《旺報》透露，台校風氣安逸，台生企圖心較不足，多數應屆畢業生缺乏生涯規畫，離校仍未決定要求職還是考研究所；她憂心在舒適圈待久將失去競爭力，無意留台深造，目前她已申請上英國曼徹斯特大學碩士班。
(中時電子報)
文章來源：中評社
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