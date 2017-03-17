謝長廷：兩岸僵局不能單方面苛責台灣

駐日代表謝長廷今接受中央社專訪表示，兩岸陷僵局不能單一方面苛責台灣，因為台灣是一個民主社會；對於總統蔡英文在兩岸政策上的表現，他認為蔡總統現在做的，並沒違背她在選舉時的承諾。

被問及如何看待兩岸陷入僵局、民眾對蔡英文政府的施政滿意度下降等提問，謝長廷表示，兩岸關係如果處理得不好，有一定的比例者不會支持。但不會過半數。因為兩岸關係還是以支持維持現狀者最多，主張統一或獨立的，都較極端。

謝長廷說，台灣並沒去挑釁、破壞什麼東西。基本上現在台灣的很多邦交、國際組織，原本可以參加、旁聽的、有邦交的，現在都被破壞掉，那才是破壞現狀。

他強調，應該讓中國大陸知道，如果中國大陸一直強迫台灣，很多國際組織說一定要是國家才能加入，不然就趕出去，那你就是逼台灣的人民更有急迫感要成為一個國家。能得到台灣民心是最重要的，不要一直在做讓台灣反感的事。

(旺報)