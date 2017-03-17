假冒檢察官詐騙吃鱉 左營警百米速度逮人
19歲羅姓男子假冒檢察官詐騙，從台北南下高雄要取款時，不知被害人已報案，左營分局博愛四派出所警方全程搜證並蜂擁而上，將羅男逮捕，並在其身上查扣偽造的台北地檢署刑事傳票2張、IPHONE 6SPLUS1支及SIM卡1張；警方查出，車手羅男之前已得手15萬元，1名女性被害人被騙。
警方前天接到退休人員林姓男子報案求救，林男表示，從上午11點至下午3點多次接獲「吳文正檢察官」來電並稱他犯了洗錢防制條例等案件，要求他要至台北地檢署報到，並要繳納58萬元當作抵押，還要求提供他及兒子的銀行存摺及提款卡，並要他至鄰近超商接收傳票。
接獲詐騙集團電話來後，林男打電話報案並向警方求救，警方立即告知這是詐騙集團詐騙手法，千萬勿上當。
警方請林男配合警方緝捕詐騙集團成員，林男便和詐騙集團成員約於下午4點許在左營區重忠路85巷口面交現金及存簿；時間一到，果然見羅男坐計程車現身並與林男接洽，警方全程搜證並蜂擁而上將羅男逮捕。
羅男被查獲後坦承當日臨時接到張姓友人電話指示，要自己搭高鐵至高雄，抵達高雄便至超商接收2張偽造的台北地檢署刑事傳票，接著依指示搭計程車至左營區重忠路85巷口跟林男見面，並佯稱自己受吳檢察官指派來取相關資料。
羅男表示，張姓友人承諾，若有成功收取提款卡再去領錢，若將錢交付給他時，他會從交付的金錢中換算3%的傭金給自己，沒想到還未取得相關資料就被警方逮捕。
警方深入追查，羅男也曾以此詐騙手法成功詐騙1位女姓被害人15萬元，警方將擴大偵辦並追查其他共犯，全案依詐欺罪嫌將羅男送辦。
(中時)
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