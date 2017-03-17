全面洗選蛋 林聰賢：成本不轉嫁消費者

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我要評比

行政院農業委員會主任委員林聰賢今天表示，推動年底前蛋全面洗選，預估一次性包材，每個蛋會增加新台幣1到2角成本，會協助業者吸收，不會轉嫁到消費者。

林聰賢日前在立法院經濟委員會備詢時提及，蛋沒洗選過，可能用手碰觸外表會沾到細菌，對防疫禽流感來說不好，要推動今年底前蛋全面洗選。

林聰賢上午到立法院列席施政總質詢前受訪說，會協助養殖業者推進年底前蛋全面洗選目標。

至於禽流感疫情，林聰賢表示，監控持續加密，所有養禽業者通報密度增加，遇有野鳥、家禽死亡被隨意丟棄，會跨部會與地方政府合作。大家可安心，上市禽肉一定安全。1060317

(中央社)