洗防辦遭質疑 林全：法律無違誤就應做

行政院長林全今天受訪關於洗錢防制辦公室遭質疑黑機關等表示，會傾聽各界批評，如果沒更好做法，且目前這個做法法律上無違誤，就應該做。

洗防辦昨天揭牌，林全上午在立法院受訪表示，臨時性任務編組是行政部門長期以來做法，主要很多不是長期性工作，需院際整合後，不必透過組織法設置永久機關，就這樣做。

他說，他到行政院後約有30多個任務編組，過去政府執政時期就存在，這些任務編組隨時檢討，也有整併的一部分，放入新工作，這是隨時都要適應的問題。以洗防辦而言，如果要加強洗錢防制工作，有沒有更好方法解決這個問題？如果目前這個做法，從法律上看無違誤，就應該做。

他說，會傾聽各界批評，但如果沒找到更好方法，也沒辦法為了怕批評就不做這些事。1060317

(中央社)