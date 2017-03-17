蠟像駐香港館 朴海鎮：看到自己很神奇

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韓流明星朴海鎮的蠟像入駐香港杜莎夫人蠟像館，他親自赴港進行揭幕儀式。他說，第一次看到跟自己一模一樣的蠟像，感到非常神奇。

南韓「亞洲經濟」今天指出，朴海鎮的蠟像入駐香港杜莎夫人蠟像館，成為第9個入駐的南韓藝人。

據報導，當天的揭幕儀式吸引了TVB電視台等多家香港當地媒體，在三天兩夜的訪港日程中，朴海鎮還接受媒體採訪。

朴海鎮在接受採訪時表示，「蠟像能夠在著名的香港杜莎夫人蠟像館展示，深感榮幸。第一次看到跟自己一模一樣的蠟像，感到非常神奇。」1060317

(中央社)