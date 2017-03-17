美恐制裁涉北韓陸企 北京喊不公平
美國國務卿提勒森訪問中國大陸前夕，傳出他可能藉此行告知北京方面，美國將加強制裁與北韓貿易往來的陸資企業。中國大陸外交部官員聞訊表示「不公平」，希望美國不會這樣做。
提勒森（Rex Tillerson）15日展開接任美國國務卿後首次亞洲行，首站抵達日本，接著轉赴南韓，預定18日起訪問中國大陸兩天，期間有望會見中國大陸國家主席習近平等高層。
提勒森16日在東京與日本外務大臣岸田文雄會談後說，過去20年對北韓採取的外交努力是失敗的，他期待中國大陸履行義務，全面執行制裁北韓的措施。
美國有線電視新聞網（CNN）引述美方高層官員說法報導，提勒森訪問中國大陸期間，可能向陸方傳達美國將對與北韓貿易往來的陸企與銀行加強金融制裁的訊息。
中國大陸外交部亞洲司司長蕭千對此表示，「我們希望美國不會這樣做，這麼做不公平，也是不對的。這並非處理問題的正確方式。」
他說，提勒森即將訪問中國大陸，「讓我們拭目以待，看他如何與中方溝通」。
這則報導引發中國大陸網民熱議。有人主張，在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）的幕後指使者就是美國，「中國不僅要對韓實施經濟制裁，更應對美實施經濟制裁」。
但有網民指出，相關陸企違反聯合國決議，是該被制裁。還有人說，「美國就是牛，有本事中國也支持支持台灣的企業。」1060317
(中央社)
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