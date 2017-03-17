受惠於川普 波音搶下千億阿帕契直升機合約

波音最新型的AH-64E「守護神阿帕契」直升機。（圖/美國陸軍網站）

受惠於新總統川普（Donald Trump）增加軍事預算，美國兩大國防武器製造商之一的波音（Boeing），今再次搶下美國國防部新的武器訂單。波音將替美國陸軍現役244架阿帕契直升機（AH-64 Apache），升級與改裝成最新型的AH-64E「守護神阿帕契」（Apache Guardian），並提供未具名的外國盟邦24架同款直升機，該筆訂單總價值上看34億美元（約1,037億台幣）。

據路透社（Reuters）報導，美國航空與國防製造商波音，繼F-18「超級大黃蜂」戰機（F/A-18E/F Super Hornet）合約後，再次搶下美國政府的新武器訂單。波音今日發出聲明稿宣布，將協助陸軍244架現役的阿帕契直升機進行升級，並提供外國友邦24架最新型AH-64E「守護神」阿帕契直升機，這筆5年期的訂單，總價值上看34億美元（約1,037億台幣）。至於該盟邦是何國，波音與美國國防部在聲明中均三緘其口。

波音另一款主力武器:F-18「超級大黃蜂」戰機。(圖/美軍DVIDS網站）

以美洲原住民阿帕契族命名的戰鬥直升機，是當前美軍與其友邦最著名的主力戰鬥直升機，最早由休斯飛機公司（Hughes Aircraft）生產製造，目前則由波音負責。1983年開始生產、1986年正式投入服役，是美國陸軍、日本自衛隊、以色列空軍和中華民國陸軍等國的主力直升機，搭載火力除了30公釐M230鏈炮外，還能掛載地獄火飛彈（AGM-114 Hellfire）與火蛇70航空火箭彈（Hydra 70），精密的雷達系統與飛行員夜視系統，最大飛行距離達1,900公里，都讓阿帕契直升機被受好評。

目前最新型的AH-64E「守護神阿帕契」，除了美軍本身的訂單外，包含中華民國、南韓、印度、印尼與英國都有訂單，然而我國陸軍航特部的交機順序落在美國之後，雖美方與波音並未表明訂單內的國際友邦是誰，就交機順序而言，中華民國陸軍也有相當大的可能。

(中時電子報)