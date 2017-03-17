鍍金片酬傳開天價 吳慷仁「我沒自己開口」

吳慷仁今親上火線回應被爆指開天價一事。（圖／本報系資料照片）

吳慷仁拿下金鐘影帝後，接演三立新偶像劇《極品絕配》，據悉他當時連劇本都沒看就接演。可現在卻爆出吳慷仁片酬開天價，一集高達28萬，更說檔期僅到4月，讓劇組壓力都很大！不過吳慷仁今（17日）一早親自回應，強調「錢寫錯了，不止28」，更說這個片酬「完全沒有自己開口」，因此自己也是「受寵若驚接受邀約。」

吳慷仁新戲《極品絕配》播出後，收視率與口碑都相當不錯，但他卻被《ETtoday》爆出片酬開天價、檔期不夠以及在片場是糾察隊等。他今親上火線回應，先是強調自己其實可以不理會這類新聞，但他決定出面聊聊現在的影視環境。

對於片酬被爆一集開28萬，吳慷仁大方表示「寫錯了，不止28(萬)」，可也強調完全沒有自己開口，「只能說我很受寵若驚的接受了邀約。」他稱自己視這個數目「是三立台內的看重與期待」，更希望自己能帶給劇組以及同劇演員回饋與幫助，強調這就是此刻的責任與義務。

但話鋒一轉，吳慷仁替台灣拍片的工作人員感到不捨，他直指台灣戲劇環境還在打陀螺階段，加上成本降低、補助減少，反應在工作人員上的薪水也少了，他透露自己遇過太多剛入社會的工作人員，每回問及他們「下次還想拍戲嗎？」但看到對方沒睡飽又疲憊的模樣滿是心疼，「雖然我很不想悲觀的看待...可是我實在真的不曉得之後會變成什麼樣子。」

吳慷仁在得了金鐘影帝後，還是選擇留在台灣打拼，他說自己沒資格怪其他人才離開，「當戲劇專業在台灣越來越廉價的時候，留下來的人比的就只有誰的肝比較好而已。」他最後也耐人尋味留下一句「我的肝不好」，暗喻台灣影視工作目前辛苦的現況。

(中時電子報)