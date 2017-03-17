遲到沒趕上飛機 台男竟占領香港機場櫃檯大鬧？
一般人出國都會提早2小時到機場準備登機，然而，一位網友方才在《爆料公社》貼文，今早疑似有位台灣男子，7點55分的飛機，7點10分左右才到櫃檯，被拒絕受理登機，該男因此大吵大鬧堅持上不到飛機回台灣，就不離開要占領櫃檯，7點30分真的占領櫃檯，還發表金句「我們台灣人不好欺負」。網友紛紛表示，丟臉丟到國外，
網友Lam稍早在《爆料公社》貼出一張圖片，畫面中有一個男子站在機場的登機櫃檯旁行李秤重地方，網友說，該男聲稱上不到飛機回台灣，堅持不離開要佔領櫃檯，叫人幫忙廣傳。男子07:55的飛機，約07:10~15分左右到櫃檯不受理就開始大叫，七點半左右就佔領櫃檯。Lam並在留言處補充男子金句「我們台灣人不好欺負」。
爆社網友們紛紛留言「他不是台灣人吧?丟臉」、「可以抓去大陸嗎?器官送你們」、「台灣鯛」、「沒在規定時間到就要自己承擔後果！都成年人了，丟臉！」、「可以不要回來了」、「美國的機場這樣鬧鬧看 直接被當恐怖份子送辦」、「悟空，藥為什麼忘了吃呢？」、「沒被航警架走嗎？這不是台灣！以為撒野沒事啊！」、「讓世界看到台灣....」、「他應該以為香港快運航空是國內航空，半個小時前到機場就可以了」、「覺得丟臉....可以不來台灣嗎?」
「嗯....他是不是忘了他人不是在台灣,他是在中國的領域上耶.他們的警察可不是吃素的，沒台灣的和藹可親說...」、「那是臺灣護照，也是臺灣人，完全不接受地勤人員說明，霸佔十個報到櫃檯，在香港機場丟盡臺灣人的臉!」
也有些留言不想承認他是台灣人，試圖嫁禍「台灣人現在很多的奧客行為很像大陸人，應該就是當初那一批大陸過來的所帶來的影響。」、「這一定是中國派來詆毀台灣的奸細」、「請說日文，謝謝!」、「台灣人？還是外籍人士入台灣籍？ 因為覺得台灣人沒有那麼猛....」
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範