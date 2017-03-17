老來嬰仔性 新北打造失智安樂社區

我要評比

新北市衛生局心理衛生及長期照顧科長杜仲傑表示，失智症患者家屬，一開始幾乎都不知道該帶患者看什麼科？有什麼照護資源？衛生局將計畫結合社區陪伴站，共同照護失智老人。

杜仲傑說，失智症剛開始，常被誤認是正常老化，以為只是記憶減退，不斷詢問或重複同樣的問題；嚴重的會疑神疑鬼，懷疑配偶外遇；變得急躁、忘記關水龍頭等。

衛福部八里療養院老年精神醫學組醫師黃孝先表示，所謂「老來嬰仔性」，失智症長輩有時會因自己記不得，處理不來而任性生氣，甚至堅持己見、或妄想有人偷他東西。

黃孝先說，曾有90多歲的退休教師，偶爾會突然自己要去學校上課，家屬就和媽媽說，「今天是禮拜天，不用上課。」媽媽才安心回去睡覺。

黃孝先建議家屬，不必過於堅持，像哄小孩一樣，溫和安撫長輩即可，減少不必要的爭執。

八里療養院老年精神醫學組醫師洪嘉均提醒家屬要理解，除記憶力、生活功能退化，失智症患者常合併妄想、幻覺、睡眠型態混亂、行為混亂。家屬若出現負面情緒與指責，反而增加彼此的衝突和壓力。

雙和醫院精神科醫師林佳霈表示，失智症患者經常出現記憶缺損，或認知障礙，患者往往憂鬱、焦慮、生氣及自尊降低，社交逐漸退縮。

雙和醫院神經科醫師趙書屏說，除認知功能退化，失智症患者也可能會出現精神行為問題，造成照顧者相當大的身心負擔。建議患者住院檢查，找出可能原因，給予藥物及非藥物治療。

失智症目前無法完全改善或痊癒，但藉由藥物及非藥物協助，可減緩認知退化的速度。新北市計畫試辦「失智友善社區」，結合資源協助家屬喘息、失智者減緩病程，共同照護失智者。

洪嘉均提醒，政府推動長照2.0政策，有許多社區的醫療及照護資源，可協助家屬因應失智長輩的照護需求。

八里療養院臨床心理科主任李維庭表示，失智、失能等病症都需醫師診斷後，向各地長照中心聯繫照管專員家訪、評估。照管專員會評估照護者壓力，適時提供協助。家屬、手足間也要支持，談論「逝去」的親人，讓自己適時休息。

市府社會局長張錦麗表示，為彌補中央長照2.0，增進老人在社區照顧服務的便利，預計今年再成立30處社區陪伴站，運用佈老志工和動健康種子老師，在社區陪伴照顧輕度失能的老人。1060317

(中央社)