綠島龍王鯛事件 民宿業者判罰30萬元

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去年引起輿論撻伐的綠島龍王鯛事件，獵捕龍王鯛的民宿業者「阿憲」辯稱視力模糊誤殺，法官未採信，判刑6個月，罰金新台幣30萬元，未宣告緩刑。（翻攝畫面）中央社記者李先鳳傳真 106年3月17日

去年引起輿論撻伐的綠島龍王鯛事件，獵捕龍王鯛的民宿業者「阿憲」辯稱視力模糊誤殺，法官未採信，判刑6個月，罰金新台幣30萬元，未宣告緩刑。（翻攝畫面）中央社記者李先鳳傳真 106年3月17日

去年引起輿論撻伐的綠島龍王鯛事件，獵捕龍王鯛的民宿業者「阿憲」辯稱視力模糊誤殺，法官未採信，判刑6個月，罰金新台幣30萬元，未宣告緩刑。

去年5月21日有民眾在社群網站臉書（facebook）上貼出出綠島保育明星曲紋唇魚（俗稱龍王鯛、蘇眉魚)被捕捉上岸，放在民宿前待宰畫面。

網友肉搜找出拍攝照片處在綠島「阿憲民宿」家中，海巡人員找到陳姓業者，陳姓業者說，照片6、7年前拍攝，幾天前有遊客要看「大隻魚」，他才傳照片，「沒想到變成這狀況」。

不過，有網友發現照片中，站在龍王鯛旁的右腳有刺青，「一看就知道是誰」，且腳上穿的品牌拖鞋是民國105年新款，戳破業者謊言，海巡單位立即偵辦。

台灣台東地方法院檢察署偵辦後，證實龍王鯛是被陳姓民宿業者以魚槍射殺後，再夥同友人撈上岸，檢察官具體求刑1年2個月。

台東地院審理時，陳姓業者辯稱，他有疾病，導致潛水在水深10、20公尺海水中時，會因水壓造成視力較模糊，射殺當下無法判斷，拖上岸才知道打到保育類龍王鯛。

不過，法官調閱陳姓業者就醫資料，雖曾於10 3年3月20日因雙眼屈光不正就診，但迄今無再因眼疾就醫。此外，射殺龍王鯛時僅距離3到4公尺、一槍命中頭部上方面積狹小位置、命中後又曾近距離將魚穿孔，視線模糊不足採信。

法官認為陳姓業者自民國85年起擔任台東縣綠島鄉阿憲民宿實際負責人，兼營旅客觀光嚮導及潛水教練，明知龍王鯛是公告第2級珍貴稀有野生動物應保育，卻獵捕、宰殺，判處有期徒刑6個月，併科罰金30萬元，未宣告緩刑。

張姓同夥則判有期徒刑6個月，緩刑3年，向指定政府機關提供80小時義務勞務，並向公庫支付10萬元，全案還可上訴。1060317

(中央社)