台電建天然氣接收站 李世光：非兄弟鬩牆
經濟部長李世光今天表示，台灣中油股份有限公司蓋天然氣接收站不夠，讓台灣電力股份有限公司也能興建，加快時程，無關兄弟鬩牆。
因應西元2025年非核家園需求，中油將在桃園市觀塘興建第三天然氣接收站，計畫2023年全量營運，以供應台電大潭7到10號機組發電使用；台電2月初也宣布將在基隆市協和電廠和台中電廠蓋天然氣接收站，希望2025年前完成供氣及營運，被外界視為兄弟鬩牆。
李世光上午到立法院列席施政總質詢前受訪說，是中油蓋不夠，讓台電也建，可加快時程，無關兄弟鬩牆。
媒體追問，建設天然氣接收站，加上核能電廠改為火力發電廠，是否能確保未來不缺電？李世光說，核電廠變火力發電廠根本還沒定案，都還要討論，之前開會時希望3個月內提方案後才決定。1060317
(中央社)
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