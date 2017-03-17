重層嚇阻？陸媒批台軍：配備傢伙的「城管」

執行巡查任務的蘭州女子城管隊。(圖/中新社)

國軍實施軍事演練。（中時資料照）

我國防部在本月提出了國軍新戰略目標「重層嚇阻」，希望以此取代過去的「有效嚇阻」。對此，陸媒評論表示，上述戰略敘述毫無軍事價值；亦另外調侃台軍，形容為配備傢伙的「城管」，也就是有武裝的保全人員之意。

大陸鷹派媒體《環球時報》在今天（17日）發表社論文章，對兩岸軍事力量進行評價，指現在兩方抗衡的唯一因素是美國介入，不然解放軍完全可以比照國共內戰時的「圍北平、打上海」，兵不血刃。

文章指出，談精神戰力方面，台軍與大陸對抗的意志已經差不多垮掉了，因為部隊裡沒有人認為，一旦解放軍全面攻台，真的可以靠自己守住本島；談實際戰力方面，大陸一年的軍力是台灣的十幾倍以上，若兩軍對弈，解方軍完全可以讓台軍各一個「車、馬、炮」。

其更進一步批判，指台軍對解放軍來說，越來越算不上「專業軍隊」，可比喻為一群花拳繡腿的草莓兵，或者是配了點傢伙的「城管」。

該文強調，戰略目標更動可能只是台灣內部的儀式作為，但對於兩岸關係沒有任何意義。因為台灣的安全已經不可能通過物理方式實現了，它只能通過政治方式取得。

(中時電子報)