日韓瘋台灣味 沖泡奶茶開咖啡廳、珍奶變巧克力

我要評比

台北永康街是日韓觀光客來台必訪的人文美食景點。(圖/中時資料)

台灣味奶茶進軍韓國都市咖啡廳市場。(圖/擷取自IG)

台灣美食風靡亞洲，日本泡麵大廠日清開賣「台灣麵線」，現在又有業者把台灣國民飲料珍珠奶茶和人氣伴手禮鳳梨酥變身為「台灣甜品巧克力」。而韓國街頭除了復刻台灣古早味蛋糕，沖泡奶茶「三點一刻」也於首爾開起「咖啡廳」，大打「TAIWAN CAFÉ」，就連泡麵、鱈魚香絲、牛軋糖餅乾都有賣。

日本超商711與泡麵大廠日清聯手推出「台灣麵線」泡麵，鰹魚湯頭加有配料雞肉與日人最愛的香菜。(圖/擷取自IG)

►日本夯香菜 「台灣麵線」+1

台灣美食搭上日本香菜熱潮，日本超商711與泡麵大廠日清聯手推出「台灣麵線」泡麵，鰹魚湯頭加有配料雞肉與日人最愛的香菜，售價149日幣，沖泡5分鐘即可上桌。

此外，東京新橋街頭也有店家以「台灣麵線」為招牌，開賣麵線、滷肉飯、雞排等料理，2014年販售至今，售價600到1,100日幣不等。

►人氣珍奶、鳳梨酥 變身口袋型「巧克力」

日本知名巧克力品牌「チロルチョコ」3月新發售的「台灣甜品」巧克力，外包裝印上大大珍珠奶茶、鳳梨酥中日文字樣與圖案，繽紛色彩相當吸睛，把人氣飲料珍奶、伴手禮鳳梨酥變身口袋型巧克力，隨身帶著走。

有日本美食網站分享吃後心得，珍珠奶茶巧克力打開後就可以聞到紅茶香氣，中間還包有珍珠軟糖，口感有層次；鳳梨酥口味則是吃得到鳳梨乾、餅乾脆片內餡，口味酸甜。每包售價100日幣。

台灣沖泡奶茶於首爾江南開起都市咖啡廳，不只賣奶茶，也賣起台灣各式選物。(圖/擷取自IG)

►台灣味奶茶 進軍韓國咖啡廳

韓國街頭風格咖啡廳林立，而台灣沖泡奶茶「三點一刻」也在韓掀起一陣奶茶炫風，繼推出韓國獨賣款奶茶，近日也於首爾江南開起都市咖啡廳，品牌LOGO打上「TAIWAN CAFÉ」字樣，單杯現泡奶茶1,500韓元不等。

且門市不只賣咖啡，還賣起各式台灣味選物，有台灣泡麵、鱈魚香絲、牛軋糖餅乾，推廣台灣味伴手禮，就連泰國芒果軟糖、新鮮香蕉水果都有販售，成為韓國最新打卡熱點。

(中時電子報)