高巿府前建管處副處長 收賄6萬判8年

高巿府前建管處副處長陳國雄涉3次收賄共6萬元護航「跑照」於去年起訴，他雖辯稱沒拿錢，是替巿政顧問關心進度，但法官認為巿政顧問多達400餘人，他只獨厚1人、不符常情，依3次不違背職務收受賄賂罪，合併判徒刑8年、褫奪公權4年，可上訴。

高巿府工務局主秘張恩成表示，陳男現為工務局專員，將等收到正式判決書，依巿府相關規定，討論陳男停職事宜。

前巿政顧問張千鳳2015年遭檢廉跟監查出以茶葉禮盒放現金，將錢送進建管處，替業者幫忙跑照打通關節。時任建管處副處長陳國雄涉於2013年1月、4月以及2014年1月，3度收賄，每次各2萬元，護航張婦，加速核發執照。

高雄地檢署去年偵結，張婦坦承犯行並寫悔過書獲緩起訴。移審法院後，陳男仍堅稱禮盒只有茶葉沒有現金，且茶葉都拿到會客室供大家喝，並辯稱會協助張婦向承辦人詢問進度，是基於對方是巿政顧問才會幫忙關心案件。

不過法官依建管處相關證人供述，建管處平時雖有民代、地方人士會來，甚至與張婦有相同頭銜的巿政顧問就多達400餘人，但陳男惟獨只替沒有任何親故的張婦督促進度，甚至要求部屬優先辦理，還每1、2天就親自催促。

法官依陳男督促進度，認定他著力程度至深，顯有收賄對價，審酌兩人賄賂地點竟在巿政府、明目張膽，陳男迄今沒有悔意，除依法科刑，也沒收犯罪所得6萬元。

(中時)