潘越雲淡水千萬宅爆違建 水管受阻引髒亂惹鄰怨

潘越雲昔日唱出無數深植人心經典老歌。(圖/本報系資料照)

歌手潘越雲出道時以《天天天藍》在歌壇引起轟動，是台灣80年代當紅歌手，雖然如今已淡出歌壇，歌聲仍讓六七年級生難忘，不過近日被爆料不僅將自宅違法加蓋成「玻璃屋」，導致排污水管路受阻，引發鄰近住戶不滿。

根據《蘋果日報》報導，潘越雲現居淡水「原石樸莊」，不過近日被踢爆不僅加蓋違建，還導致排污水管路受阻，造成大樓外牆長期髒污，雖然爆料者表示曾向1999通報，豈知潘越雲拆後又復建，原本是不想把事情鬧大，但很難想像有人這麼自私，另外不希望住戶不守規矩影響房價，但她的房子是迎風面，這樣蓋很危險。

對此潘越雲經紀人曾表示1周內拆除違建部分，不過至今違建鐵架還在，因此被推測是想等風波過後再復建，這讓經紀人再度澄清「現有鐵架被誣賴是違建，感到十分無奈，違建不是誰說了算，爆料者若有疑慮，可請建管處到場鑑定」。

(中時電子報)