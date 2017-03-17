廣東死亡抹香鯨已懷孕 首次發現鯨胎盤
一頭抹香鯨日前在中國大陸廣東海域擱淺並死亡，研究人員解剖時意外發現體內有胎盤，取出已成形但夭折的鯨魚寶寶。中國大陸專家說，這是世界首例發現抹香鯨胎盤。
新華網報導，這頭抹香鯨先前在廣東大亞灣惠深海域受困4日3夜，15日晚間死亡，隨後在惠州港碼頭被吊上岸。
專家16日解剖時，因發現抹香鯨乳房內有乳汁，扒開層層脂肪、清除完大量暗紅色淤血後，一個大磨盤狀的胎盤坦露出來。
這個長264公分的巨大胎盤由14人合力才從體內抬出，鯨魚寶寶重達110.5公斤，雄性，取出時已無生命跡象。
參與解剖的廈門大學生物博物館館長、廈門市水陸生物研究所長童慎漢說，這是世界首例發現抹香鯨胎盤。
報導指出，這項重大發現對抹香鯨的救治和保護具有重要意義。專家接下來也將解剖鯨魚寶寶，處理難度會較高，解剖時間需要1個月。
這頭死亡的成年抹香鯨內臟沒有明顯損傷，當初雖被漁網纏繞，但專家認為應該不是致命傷，死因確定還需要至少1個月時間。
惠州市未來會將這頭解剖後的抹香鯨用於科普展示和專業研究。1060317
(中央社)
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