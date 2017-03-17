物流業納彈性工時 林全：尊重勞動部

我要評比

行政院長林全今天談及物流業納彈性工時及是否擴增其他行業表示，尊重勞動部考量，勞動部做為主管機關有權責處理，也會告訴業界哪些法律可因應，並注意產業影響。

勞動部昨天說，俗稱物流業的汽車貨運業擬納入8週彈性工時中，這也是14年來首次有行業再被列入8週彈性工時中。

林全上午在立法院受訪表示，很多業者會把很多環境經營問題都拿出來討論，最近很多抱怨無關一例一休，主因過去沒落實勞動基準法，政府開始落實勞基法、重新檢視這些問題，發覺這些規定老早在，過去沒執行或沒嚴格執行；會關注業界影響，與業界充分溝通。1060317

(中央社)