白宮批歐巴馬迴避法律 要求英監聽川普
白宮今天引述未經證實的媒體報導指出，前總統歐巴馬曾要求英國政府通訊總部（GCHQ）監聽現任總統的川普，以「確保不會留下美國指紋」。
法新社報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）詳細引述福斯新聞網（Fox News）1篇報導。這篇報導宣稱，歐巴馬曾利用GCHQ迴避美國法律限制來監聽美國人民。
川普曾爆炸性宣稱，歐巴馬曾「監聽我的手機」，對此史派瑟提供上述等數篇報導作為證據，支持川普說法。
川普4日在推特接二連三發文，指控歐巴馬有如「尼克森總統水門案」的陰謀，幾乎確定已違反美國法律。
另一則推文則寫道：「真糟糕！剛剛發現歐巴馬曾在我當選前於川普大樓『竊聽』，卻沒任何發現，簡直是麥卡錫主義（McCarthyism）！」
負責調查這些宣稱的國會兩大政黨成員，並無發現任何證據支持川普說法。
川普推文近2週後，納波里塔諾（Andrew Napolitano）於福斯報導中宣稱，「3名情報局消息人士告訴福斯新聞網，前總統歐巴馬在指揮系統外」下令竊聽。
納波里塔諾說，「他沒有利用國家安全局（NSA），他沒利用中央情報局（CIA），他沒利用聯邦調查局（FBI），他也沒利用司法部。」他並指出，歐巴馬利用的是GCHQ。（譯者：中央社周莉芳）1060317
(中央社)
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