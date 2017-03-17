阿諾帕瑪高球賽 潘政琮首輪75桿
台灣高球選手潘政琮今天在阿諾帕瑪邀請賽（Arnold Palmer Invitational）首輪打出1鳥、4柏忌的75桿，排在並列75名位置。
美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金113萬4000美元（約新台幣34343萬元）的阿諾帕瑪邀請賽，當地時間16日起在美國德州進行4回合共72洞賽事。
此賽擁有自己的參賽資格篩選機制，潘政琮靠在農保高球公開賽（Farmers Insurance Open）拿下並列第2成績獲參賽權。
阿根廷選手葛瑞尤（Emiliano Grillo）首輪抓下7隻小鳥，吞下2個柏忌，英格蘭選手費茨派垂克（Matthew Fitzpatrick）則抓下5隻小鳥，沒吞下柏忌，同以低於標準桿5桿的67桿成績並列領先。
本項賽事西元1966年開打時名為佛羅里達公開邀請賽（Florida Citrus Open Invitational），帕瑪（Arnold Palmer）曾在1971年奪冠，經幾次更名，2007年後才改以帕瑪為名。
身為賽事東道主，帕瑪在賽後總會與冠軍選手合照，可惜帕瑪2016年過世，讓澳洲選手戴伊（Jason Day）成為最後一位在此賽奪冠後，與帕瑪合照的球員。1060317
(中央社)
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