台港藝術家特展 呈現女性多棲溫柔產出
3位旅居紐約的台、港女性藝術家，17日起在紐約台灣書院展出「多棲：溫柔的產出二部曲」，以不同型態視覺裝置藝術，把背景從台灣拉到紐約，凸顯女性多元角色。
配合紐約亞洲藝術週（Asia Week New York），文化部與「台北國際藝術村」合作推出當代女性藝術家主題特展。延續策展人李依樺2年前在台北的「溫柔的產出」展覽，這次邀請身兼創作與藝術行政雙重角色的藝術家參展，包括來自台灣、任職紐約皇后美術館的胡農欣，畢業於紐約大學、從事多媒體互動的邱于真，還有來自香港、畢業於耶魯大學、現任職「亞洲藝術文獻庫」(AAA)的觀念藝術家黃潔宜。
駐紐約經文處長徐儷文及紐文中心主任游淑靜等人今天特別出席預展，稱許藝術家們的才華及創作構思，替年輕女性加油打氣。
「多棲：溫柔的產出二部曲」計分兩階段呈現方式，一部曲3月17日至4月28日在台灣書院登場，由胡農欣、邱于真、黃潔宜等3人擔綱。二部曲以裝置藝術為主，6月16日至7月14日在紐約下城區美華藝術協會的「456畫廊」（Gallery 456）展出，還將加入台灣藝術家陳慧嶠、王德瑜、蔡海如等人作品。
展覽主題探討創作者身兼多重身分，也觸及女性藝術家在婚姻和家庭的母職與親職角色，呈現多棲姿態，也代表實現夢想所需涵蓋的角色及條件，期待溫柔產出姿態。1060317
(中央社)
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