林口農會選舉涉賄 前理事長夫婦交保

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台灣新北地方法院檢察署獲報，新北市林口區農會理事長等選舉涉嫌賄選，檢警調昨天搜索、約談。檢察官訊後，今天諭令莊姓前理事長及妻子分別以新台幣30萬元、50萬元交保。

新北檢接獲線報，指前林口區農會莊姓理事長因已連續任2屆理事長而不得參選，推兒子參選，為求兒子順利當選理事並競選理事長，於會員代表選舉時，即交付金錢賄賂會員代表候選人，或代會員代表候選人向會員行賄，以換取會員代表候選人當選後支持兒子任理事。

檢方指出，莊姓男子於理事及理事長選舉中，再分別行賄會員代表及理事，以求增加理事席次，並使兒子當選理事長，而有妨害投票公正性情形。

檢方昨天指揮法務部調查局新北市調查處及新北市政府警察局新莊分局，搜索林口區農會、會員代表住處等共17處，傳喚犯罪嫌疑人共70人到案說明。

檢察官訊問後，分別諭令莊姓男子及妻子30萬元、50萬元交保，其餘涉案人則分別以3萬元到10萬元不等金額交保。1060317

(中央社)