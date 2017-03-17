離警局不到200公尺 爭風吃醋街頭開槍

南投縣埔里鎮中山路與北環路口，今日上午7時許發生槍擊案，分乘白色及黑色自小客車兩派人馬，在路口疑似因爭風吃醋發生衝突，混亂中白車一名男子持長槍開槍，幸未擊中人員，混亂中有人持棍棒鐵條狂毆黑車男子，雙方均掛彩，因現場距離埔里警分局不到200公尺，警方獲報迅速趕到攔截圍捕，先將頭部受傷的邱姓男子送醫急救，並朝兩派械鬥偵辦中。

現場目擊民眾指出，早上約7時40分左右，先見到黑色車停在中山、北環路口藥局前，白色轎車從對向疾駛而來，2名分持長槍及鐵條男子下車，黑色轎車1女子先下車逃離，陸續有2名男子下車，4人當街械鬥，黑車男被打到頭破血流，白車男還持長槍擊發，但未擊中人員，在地面留下彈孔。

離現場距離不到200公尺的埔里分局警方聽聞槍響與接獲報案，大批警力趕到現場，兩派男子已聞風鳥獸散，警方則是在附近小巷內找到頭破血流的邱男後送醫急救，等其傷勢穩定再行偵訊。

警方初步瞭解，槍擊案疑似因兩派男子今天凌晨在一家KTV為女子爭風吃醋，當時已經發生嚴重口角，今日上午兩派再於街頭相遇，再度爆發衝突，已鎖定特定對象全力查緝中。

(中時)