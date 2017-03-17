離警局不到200公尺 爭風吃醋街頭開槍
南投縣埔里鎮中山路與北環路口，今日上午7時許發生槍擊案，分乘白色及黑色自小客車兩派人馬，在路口疑似因爭風吃醋發生衝突，混亂中白車一名男子持長槍開槍，幸未擊中人員，混亂中有人持棍棒鐵條狂毆黑車男子，雙方均掛彩，因現場距離埔里警分局不到200公尺，警方獲報迅速趕到攔截圍捕，先將頭部受傷的邱姓男子送醫急救，並朝兩派械鬥偵辦中。
現場目擊民眾指出，早上約7時40分左右，先見到黑色車停在中山、北環路口藥局前，白色轎車從對向疾駛而來，2名分持長槍及鐵條男子下車，黑色轎車1女子先下車逃離，陸續有2名男子下車，4人當街械鬥，黑車男被打到頭破血流，白車男還持長槍擊發，但未擊中人員，在地面留下彈孔。
離現場距離不到200公尺的埔里分局警方聽聞槍響與接獲報案，大批警力趕到現場，兩派男子已聞風鳥獸散，警方則是在附近小巷內找到頭破血流的邱男後送醫急救，等其傷勢穩定再行偵訊。
警方初步瞭解，槍擊案疑似因兩派男子今天凌晨在一家KTV為女子爭風吃醋，當時已經發生嚴重口角，今日上午兩派再於街頭相遇，再度爆發衝突，已鎖定特定對象全力查緝中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。