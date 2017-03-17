台灣想買隱形戰機 中美埋不安因子？
90年代法國出售幻象2000給我國，導致中法關係緊張，現在傳出台灣有意向美購買隱形戰機，是否為中美關係埋下不安因子？
面對大陸解放軍飛彈與隱形戰機威脅，我國空軍除讓現有F-16戰機升級，也傳出早已將美國隱形戰機F-35B列為下一代戰機目標，並曾向美國表達採購意願。此外，國防部長馮世寬1月間提到，目前的國防政策就是積極推動國機國造，將研發新一代隱形戰機。
去年底，美國前總統歐巴馬在卸任前中止了大約價值10億美元的對台軍售。不過川普上台後，傳出將「加碼」對台軍售。
BBC新聞分析，90年代，法國曾不顧中國大陸反對，堅持向台灣出售當時世界先進的幻象2000戰鬥機，結果中法關係受到嚴重衝擊，法國遭到中方嚴厲報復：立即關閉法國駐廣州總領事館，停止了擬議中的中法合作項目（包括核電站工程、地鐵工程等），嚴格禁止兩國副部長級以上的往來，制裁參與軍售的法國公司等，最終迫使法國方面做出了讓步。
如今若川普有意對台軍售，勢必招致中方強烈反對。目前，美國新任國務卿提勒森正在訪問日本、韓國和中國。在他訪問北京之際，美國凖備對台軍售問題恐怕是一個避不了的話題。
(中時電子報)
文章來源：BBC中文網
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