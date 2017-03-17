大貨車衝撞護欄 西濱八里往林口方向大打結

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大貨車衝撞台61、65線護欄。（陳心瑜翻攝）

大貨車衝撞台61、65線護欄。（陳心瑜翻攝）

台61線南下方向目前只剩一線道供通行。（陳心瑜翻攝）

一輛大貨車今天早上9時40分許行經西部濱海快速公路、台61線南下14公里處，不明原因衝撞前方工程車後，失控向右又衝撞台65線護欄，大貨車駕駛當場被拋飛車外，目前送醫急救中。

而台61線南下方向目前只剩一線道供通行，因事故仍在排除中，目前交通大打結。

(中時)