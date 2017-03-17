國民黨發現市值385億元美國黃金債券

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國民黨行管會主委邱大展出示債券影本，表示國民黨申報385億元黃金債券，多年未兌領，黨產會應正視國民黨對國家財政貢獻。（王英豪攝）

蔡政府上任以來「用心」追查國民黨黨產，並成立不當黨產處理委員會。國民黨配合，自行查舊有黨產，意外發現尚未兌償的中華民國政府美國黃金債權，當時採「金本位制」(以黃金為本位幣的貨幣制度)，今國民黨行管會召開記者會表示，若以今年3月10日黃金價格每克1188元新台幣計算，總價值達385億1千多萬元。

這批民國36年中央政府發行的第2期美國黃金公債（U.S. Gold Bonds），雖然年代久遠，但狀況仍完好。國民黨行管會主委邱大展強調「國民黨申報385億元黃金債券（相當於104萬兩），目前仍信託於中國信託，黨產會應正視國民黨對中華民國的貢獻」。

(中時)