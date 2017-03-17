WBC》美國隊教練嘆：「帶國家隊壓力大」

美國隊總教練李蘭(左)換下中繼投手安卓米勒。(美聯社資料照)

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中華隊於經典賽出局之後，教練與選手除了感到落寞，心中可能也鬆了一口氣。打國家隊向來是一件苦差，上背負著國人期待，下冒著受傷風險，賽前往往被媒體過度高估，成績不如預期又要被球迷檢討。

堂堂美國隊也有煩惱，72歲的總教練李蘭(Jim Leyland)坦承壓力很大，美國隊儘管晉級了複賽，但顯然還有別的事情讓這位足智多謀的老船長夜半難眠。李蘭表示，美國隊表面上眾星雲集，在調派球員方面卻大有問題。

「這在一般球隊很容易，你讓陣中的主力球星每場都上陣，再加上一些功能型球員就可以了。」李蘭說，國家隊的調度非常困難。「現在隊裡每個人都是球星，你還必須讓一些人坐板凳，這很不尋常。」

美國隊史坦頓(左)賽前被介紹出場。(美聯社資料照)

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美國隊前役打敗委內瑞拉，馬林魚「怪力男」史坦頓卻整場坐在休息區看球，隊友荷斯莫說：「我想這是史坦頓人生頭一次坐板凳。」身為代表隊最重的棒子之一，史坦頓只能眼巴巴看著別人立功之後又慶功。

由於李蘭的威望甚高，這次應邀出征的球星比前幾屆多，李蘭也覺得有些內疚。「我最後只能變得有些麻木和沒有心肝，不然我會被逼瘋的。我只能告訴自己我已經盡力讓每個球員都獲得表現的機會，但是球星實在太多。」

美國隊在歷屆經典賽只留下10勝10敗，本屆3勝1敗已有所斬獲。比起中南美球隊以「為國爭光」號召球星，美國隊卻難以仿效。請大牌球星犧牲春訓來助陣，卻又讓他們輪流坐板凳，可能會增加往後徵召的難度。

(中時電子報)