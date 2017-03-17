台鐵蘇澳線與日本銚子電氣鐵道 締結姊妹鐵路
台鐵局蘇澳線與日本銚子電氣鐵道兩條鐵路皆距離首都約2小時的路程，且位處於通往太平洋的海港小鎮，銚子市內有著名的溫泉、蘇澳鎮內有舉世聞名的冷泉，均適合乘客到此一遊，享受遠離塵囂的旅遊氣氛，兩鐵路在地方的觀光景點串連上均扮演重要的角色。因以上諸多的共通點，雙方特協議締結為姊妹鐵路，藉以相互招攬旅客、活化地域性經濟，促進台日間的國際交流。
此次台鐵局蘇澳線及銚子電鐵之姊妹鐵道締結，預訂於4月1日（星期六）上午11時於日本銚子電鐵犬吠車站前廣場盛大舉行，並由台鐵局宜蘭段副段長謝清田、蘇澳站蕭寀婷站長與日本銚子電鐵社長竹本勝紀共同簽署，並邀請千葉縣銚子市市長越川信一共同見證。
(中時)
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